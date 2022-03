Un solo gol. Poi Abraham eguaglierebbe il record del Dopoguerra di Montella e Batistuta come maggior numero di reti al primo anno in giallorosso. L'inglese stasera col Vitesse potrebbe raggiungere quota 21, le stesse dei due campioni nelle stagioni 1999-2000 e 2000-2001. A que punto resterebbe solo “Sigghefrido” Volk, che nel 1928-29 (la prima stagione per lui, la seconda in assoluto della storia romanista) ne realizzò 24 nelle 30 partite della Divisione Nazionale.