Protagonista di uno shooting per SMW, l’attaccante della Romaha parlato a tutto tondo.- “Qui vivo un’esperienza, lontana da casa. Ho dovuto adattarmi e alcune volte. Ma mi piace imparare una nuova cultura un nuovo stile di vita. L’italiano? Potrei migliorare, ma sta andando bene. Dal primo giorno, i tifosi e chi lavora nel club mi hanno fatto sentire a casa“.- “Sarei dovuto atterrate in un aeroporto privato, ma quando sono sceso. In quel momento ho capito che questo è il posto giusto per me“.- “Qui sto vivendo un gran momento della mia vita A scuola mi piaceva la storia, conoscevo il Colosseo; ma vederlo dal vivo è pazzesco. Roma è uno dei posti migliori per chi vuole avvicinarsi a culture diverse. Lo stile di vita mi ha sorpreso: sapevo dell’amore degli italiani per il cibo e della loro passione, ma qui sono a un livello diverso.. Si prendono cura di tutto ciò che fanno“.- “Credo che nessuno si aspettasse la vittoria finale., ma è stato inaspettato. Io voglio sempre vincere, anche in allenamento”.- “Poco prima di lasciare il Chelsea ho parlato molto con Tomori, che era passato al Milan. Non credevamo a cosa stava succedendo:. Mi sentivo pronto a fare un passo in avanti nella mia carriera. Non volevo più essere considerato un giovane prodotto dall’Academy”.- “James mi dice sempre di tornare,e ci conosciamo ormai da anni. Sono contento di vedere quanto lontano siamo arrivati, abbiamo preso strade differenti ma condividiamo ancora questi ricordi”.- “La cosa più importante ora è che aspetto un figlio, poi in estate penserò dove andare.. Potrebbe essere l’anno più bello della mia vita, sarebbe bellissimo vincere ancora qualcosa con la Roma”.