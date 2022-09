Il centravanti della Roma Tammy Abraham ha parlato al Daily Mail: questo un estratto delle sue dichiarazioni.



"C’è qualcosa in me che dice che voglio fare ancora meglio. Come calciatore, è così che voglio crescere. Guardo Erling Haaland che è il giocatore di cui si parla di più al mondo in questo momento. Lo uso come motivazione segreta, per cercare di raggiungere quel livello, raggiungere quegli obiettivi. Il successo degli altri giocatori, questo è ciò che mi fa andare avanti".