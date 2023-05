Tammy Abraham, attaccante della Roma, è intervenuto al media day dei giallorossi, ad una settimana esatta dalla finale di Europa League contro il Siviglia.



STATO FISICO E MENTALE – “La squadra ci crede. Ci stiamo preparando, ci crediamo, perché la squadra vuole vincere. Non vediamo l’ora di giocare questa finale ma prima c’è una partita di campionato da giocare. É un sogno giocare un’altra finale europea con questa maglia ed ancora di più lo sarebbe segnare per questo club che ormai, per me, è speciale”.