Il centrocampista della Roma Nemanja Matic ha parlato a Sky Sport in occasione della giornata aperta ai media presso il centro sportivo di Trigoria, ad una settimana dalla finale di Europa League contro il Siviglia a Budapest.



"Sappiamo che il Siviglia è una grande squadra, ma sappiamo che anche noi abbiamo qualità. Arrivare a una finale non è facile, possono solo le grandi squadre. Penso che Mourinho ha grande esperienza a giocare queste partite e trasferisce la sua energia alla squadra, penso che questo possa fare la differenza. Mourinho è sempre Mourinho, non cambia mai. Quando entro in campo voglio sempre dare il meglio per la squadra, per aiutare i miei compagni. Si può giocare bene o male, però voglio sempre dare il massimo e farò questo ogni giorno, in allenamento e in partita. Vediamo dopo se il club è felice e se i tifosi sono felici se fare tutto. Dybala ce la farà? Non lo so, non è una domanda per me. È un giocatore molto importante per noi".