Dopo la vittoria contro l'Udinese, l'attaccante della Roma Tammy Abraham ha parlato a DAZN. “Per noi è stata dura perché l’Udinese è complicata da affrontare. Complimenti ai compagni che hanno fatto una grande prestazione, abbiamo dovuto difendere”.



Ti senti già un leader dello spogliatoio?

“Dal primo giorno che sono qui mi hanno fatto sentire in famiglia tutti quanti, mi piace vincere e per questo cerco di infondere fiducia ai miei compagni”.



Hai cantato l’inno prima del match: conosci le parole?

“Sì, è un inno divertente, fantastico. Lo canterò la prossima volta”.



Il derby?

“Non me ne hanno mai smesso di parlare, sono pronto io, sono pronti i compagni e non vedo l’ora perché l’atmosfera sarà fantastica”.