Tammy Abraham, attaccante della Roma, parla dopo la partita vinta contro l'Atalanta: "Che vittoria, che vittoria! Non saprei così altro aggiungere. In tanti avevano dubitato su di noi, parlavano di missione impossibile, una delle vittorie più belle e importanti della stagione".



L'ABBRACCIO A MOURINHO - "Semplicemente emozionante. Non ci siamo nemmeno parlati, l'abbraccio diceva tutto".



SU ZANIOLO - "Puoi vedere come abbiamo festeggiato. Ogni volta che gioca dà il massimo per questa squadra, mi trovo bene a giocare con lui".