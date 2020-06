Nelle ultime ore c’è stata un’accelerazione per lo svincolato Pedro. Nelle strategie giallorosse (portate avanti in questo caso da Baldini) lo spagnolo è l’arrivo che risolve almeno due problemi. In primis quello tattico: può fare l’esterno o, con altre caratteristiche (da falso nueve), il vice Dzeko. Regalerà esperienza, qualità e gol (anche se nell’ultima stagione ne ha segnato soltanto 1). In più – anche se sembra illogico – rientrerà nei parametri economici che il club si è imposto. Lo spagnolo ha detto sì al biennale da 3,5 milioni proposto dai giallorossi.



Che al lordo, proprio in virtù degli sgravi fiscali previsti, peserà sul bilancio quanto Perotti. O forse meno. Logica - riporta il Messaggero - che verrà applicata anche a Smalling e Mkhitaryan (tra l’altro soltanto confermandoli la Roma potrà ricevere le agevolazioni anche sulla stagione in corso), dando vita – considerando gli over 30 già presenti in rosa – ad una sorta di instant-team basato sull’usato sicuro.