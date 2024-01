Roma, accordo a sorpresa con Angelino: lo spagnolo è a un passo

FB

La Roma sta per piazzare un colpo a sorpresa: Angelino del Lipsia infatti è a un passo dal club giallorosso. Nelle ultime ore Pinto aveva sondato la pista Bakker per consegnare a De Rossi un rinforzo per la fascia sinistra. Poi è emersa l'occasione Angelino. Classe '97, lo spagnolo è di proprietà del Lipsia, ma in questa stagione sta giocando in prestito al Galatasaray.



L'ACCORDO - Fino a questo momento, in Turchia ha giocato 19 partite tra campionato e coppe. Nell'accordo attuale scatterebbe l'obbligo di riscatto alla 20esima presenza e considerando che Angelino è già a quota 19 ecco che il Gala ha deciso di non farlo più scendere in campo. L'accordo col giocatore è totale, ora bisogna trovare l'intesa col Lipsia che non avrebbe problemi a virare il prestito da Instanbul a Roma. Sul giocatore era forte anche l'interesse del Torino che ora non avrà concorrenza per Bakker.



IKONE - Si complica invece la pista Ikone. La Fiorentina non vuole cedere più l'esterno e ci sono difficoltà sul nodo ingaggio di Belotti che tuttavia potrebbe partire per far spazio in lista allo stesso Angelino. Gli altri due giocatori a rischio cessione sono Llorente e Renato Sanches.