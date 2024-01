Chi è Angeliño: venduto e ricomprato da Guardiola, una freccia per la Roma di De Rossi

Un colpo a sorpresa per la. Serviva un nuovo rinforzo per la fascia sinistra e Tiago Pinto, dopo aver sondato la pista Bakker con l'Atalanta, si è mosso per accontentare Daniele De Rossi: i giallorossi hanno raggiunto l'accordo con, meglio noto come, di proprietà delma in questa stagione in prestito al- Un vero e proprio sprint quello della Roma, considerando che il difensore spagnolo classe '97 aveva diverse pretendenti sulle sue tracce: in Italia c'era il, all'esteroavevano sondato la pista.- La struttura fisica non è il pezzo forte della casa (171 cm d'altezza), ma il piede mancino è educato e accompagnato da buona tecnica e velocità. Angeliño si è distinto negli anni per la qualità in fase offensiva con i suoi dribbling e i suoi cross, paga qualcosa nella fase difensiva. Spagnolo, ma i suoi modelli di riferimento sono brasiliani:, due dei migliori interpreti di sempre del ruolo. Laterale sinistro basso o alto all'occorrenza, nella Roma di De Rossi e nel nuovo 4-3-3 si collocherebbe come terzino di spinta, per dare quella propulsione un tempo garantita da Spinazzola.- La storia di Angeliño parte ovviamente in Spagna, quando a dieci anni entra nel settore giovanile del. E' proprio lì che viene notato dal, che nel 2013 lo preleva e lo porta nella propria Academy. L'anno successivo viene mandato a fare esperienza negli Stati Uniti, al, torna per fare il suo debutto ufficiale con la prima squadra del City nel gennaio del 2016 in FA Cup contro l'Aston Villa. Nella stagione 2016/17, con l'arrivo di, entra in pianta stabile nella rosa della prima squadra e ad agosto gioca nel ritorno degli spareggi di Champions League contro la Steaua Bucarest, per poi giocare a settembre la prima gara da titolare in Coppa di Lega. Gli spazi sono pochi, parte in prestito per trovare continuità: un a breve parentesi a Girona e sei mesi a Maiorca, l'anno successivo altrova la consacrazione e la continuità, con 3 gol in 34 presenze e prestazioni che gli valgono il titolo di miglior terzino sinistro della stagione. Strega letteralmente il, che pagaper portarlo a Eindhoven e farne un punto fermo.- La mossa paga perché un anno e 34 presenze (un gol) più tardi,. In quella squadra, tuttavia, lo spagnolo fa la riserva die non riesce ad accumulare più di 6 presenze nei primi sei mesi. Un periodo che lo stesso Angeliño non ricorda con piacere, tant'è che nel 2021 parla così del rapporto con Guardiola e del parallelo con Julian Nagelsmann: "A entrambi piace giocare con la palla, rubarla velocemente, ma c'è una grande differenza:. Quindi sono grato a Julian per la fiducia (...). Sono stato giudicato per il precampionato, due partite, e poi non ho avuto la mia possibilità. È difficile giocare una partita ogni due mesi. Ma sono felice che sia successo, così sono potuto venire qui e incontrare Julian. Al City è stata un'esperienza da 50 e 50., mi ha migliorato come giocatore in campo e devo essere grato per quell'esperienza.".- Passa in prestito ale in Bundesliga si rilancia: due grandi annate e il riscatto è assicurato, con il club della galassia Red Bull gioca con costanza ed efficacia, mettendo insieme 7 gol e 23 assist. Il 2022/23 lo gioca in prestito all'(33 presenze e 8 assist), la scorsa estate passa alcon cui ha accumulato 19 presenze: non un numero casuale,che il club di Istanbul non ha intenzione di pagare. In questo contesto si è inserita la Roma, pronta a regalare un rinforzo a De Rossi.@Albri_Fede90