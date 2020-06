Pedro è sempre più vicino alla Roma. L’offerta della società giallorossa – tre milioni netti a stagione per due anni con opzione per il terzo – soddisferebbe le richieste dell’ex Barcellona, che ha già fatto sapere di gradire la destinazione giallorossa, scrive il Corriere della Sera. L’ultimo ostacolo alla trattativa sono gli esuberi nella rosa romanista: non appena Petrachi si sarà liberato di alcuni ingaggi pesanti (Pastore, Juan Jesus, Florenzi), ci sarà il via libera per lo spagnolo.