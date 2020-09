La Roma è pronta a chiudere per Borja Mayoral. Come riporta Marca, i giallorossi sono vicini all'accordo con il Real Madrid: 3 milioni per il prestito oneroso e 9 milioni per il diritto di riscatto, con l'attaccante che rinnoverà di un anno, fino al 2022, il contratto con le Merengues.