Prove di matrimonio. Ma per ora tocca solo al testimonial. José Mourinho è l’ospite illustre atteso domani e giovedì gli eventi organizzati da Adidas per l’inaugurazione del nuovo store in Via del Corso 132 come riporta il Tempo. L’azienda tedesca torna ad aprire un negozio nel cuore della città, in attesa di legarsi ufficialmente con la Roma dopo 29 anni dalle ultime magliette prodotte per i giallorossi. Adidas diventerà infatti lo sponsor tecnico a partire dalla prossima stagione, l’accordo è ormai in via di definizione, anche se per l’annuncio bisogna attendere ancora un po’. Non si conoscono per adesso i dettagli economici né la durata della partnership, di sicuro la Roma punta a incassare molti più soldi di quelli garantiti dall’attuale sponsor New Balance.