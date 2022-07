Felix Afena-Gyan, attaccante della Roma, ha rilasciato una lunga intervista durante la trasmissione 'Al Circo Massimo' di cui riportiamo alcuni estratti: "“Non ho avuto problemi di ambientamento, mi hanno aiutato tutti, è stata una bella sfida ma non ci sono stati grossi problemi. Restare a Roma potrebbe significare giocare poco? Sono ancora giovane, ho ancora molti anni di carriera davanti, ho ancora molto da imparare, in particolare dal mister. Se non gioco per me non è un problema, sono sicuro che il mio momento arriverà e dovrò cogliere l’occasione. Mourinho? Per me è come un padre e ai genitori bisogna ubbidire. Dybala? Sicuramente è un grande piacere per me dividere lo spogliatoio con un grande giocatore come Dybala, è un piacere poterci parlare e potermi allenare con lui".