La Roma è pronta all'affondo per arrivare ad Anderson Talisca. Secondo quanto riferisce la stampa turca ieri il ds Monchi ha incontrato alcuni dirigenti del Besiktas, arrivati nella Capitale per alcuni vertici di mercato. Nell'incontro Monchi avrebbe ribadito l'intenzione di arrivare all'esterno brasiliano in sinergia con il Besiktas, che sarà però obbligato a versare 21 milioni di euro al Benfica per riscattare il giocatore.



CARTA GERSON - Al riguardo circolano anche le prime cifre: riguardo la parte 'cash' si parla di 29 milioni di euro: 21 dei quali, come detto, andrebbero versati al Benfica per il riscatto del giocatore, gli altri 8 sarebbero versati in due rate annuali. Nell'affare può rientrare una contropartita tecnica: nello specifico Gerson, che il Besiktas ha chiesto in prestito per due stagioni.