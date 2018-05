Questa sera si è tenuto un evento dell'Unione Tifosi Romanisti all'Hotel Midas, al quale ha partecipato Alessandro Florenzi: “È stata una bella stagione, ma ancora non è finita. Dobbiamo prendere tre punti contro il Sassuolo per il nostro secondo obiettivo, il terzo posto. Anche se abbiamo ottenuto la qualificazione alla Champions League vogliamo chiudere nel migliore dei modi e finire il campionato terzi in classifica. La Champions League? Un tassello importante. Era da tempo che la Roma non riusciva ad arrivare in semifinale di Champions . Cercheremo di farlo diventare non un punto d’arrivo ma un punto di partenza".