Roger Ibanez e il rinnovo con la Roma. Queste le parole del suo agente, Frederico Moraes, a Romapress.net: “Ne stiamo discutendo con Pinto, vedremo che succede. Ci aspettavamo Roger si adattasse subito. Dopo il periodo trascorso all’Atalanta, sapevamo avrebbe fatto bene una volta avuta l’occasione. Fonseca è stato molto importante per lui, gli ha dato la possibilità e il supporto necessario a fare ciò che sa fare meglio. Inoltre, sta ancora maturando. La sua capacità di passaggio è sempre stata buona, sin dai tempi del Fluminense in Brasile, e ora sta migliorando ancora. Cosa deve fare per compiere il passo successivo? Continuare a giocare con la Roma sicuramente lo porterà nella Nazionale maggiore brasiliana. E poi cose ancora più grandi avverranno per la Roma, che è già un top club. Roger non ha risentito della pressione della Capitale, lui ama vivere a Roma”.