All'interno di un'intervista su gianlucadimarzio.com, l'agente del trequartista dell'Atalanta Josip Ilicic, Amir Ruznic, si è espresso in maniera molto positiva in merito a un ipotetico passaggio dello sloveno alla Roma: "Sarebbe perfetto per i giallorossi". Il calciatore era già nel mirino dell'ex ds Monchi.