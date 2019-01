Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma, sta trattando il rinnovo di contratto con il club giallorosso, pronto a offrire 1 milione di euro a stagione fino al 2024 al classe '99. Queste le parole di Claudio Vigorelli, agente dell'ex Inter, a Tele Radio Stereo: "Non penso che ci saranno problemi per il rinnovo. Le dico che non abbiamo ancora avuto un incontro con la società, ma credo che andrà tutto per il meglio". Zaniolo è finito nel mirino dell'Arsenal.