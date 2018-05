L’agente di Alisson, Ze Maria Neis, ha smentito l'accordo tra il suo assistuto e il Real a ForzaRoma.info: “Il fatto che abbia già un accordo con il Real Madrid è completamente falso. Non vedo come Cafu possa sapere più di quello che so io. Il rinnovo? Non ho ancora parlato né con Monchi né con nessun altro”. Per il momento, dunque, non c’è ancora nulla di concreto tra i Galacticos, alle prese con le dimissioni di Zidane, e Alisson. Monchi nei prossimi giorni dovrebbe tornare alla carica per discutere del rinnovo del contratto del fuoriclasse brasiliano. Per lui è pronto un quinquennale da 3 milioni di euro a stagione