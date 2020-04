Paulo Fonseca guarda in casa Shakthar Donetsk. Tra i giocatori osservati dal tecnico della Roma rientra anche Viktor Kovalenko, centrocampista classe ’96 in grado di giocare in più ruoli della mediana. Vadim Shabliy, procuratore di Kovalenko, ha parlato a ‘sport.ua’ anche dell’interesse della Roma: “Tutto è possibile, ma in ogni caso al momento non stiamo trattando. Il suo contratto, comunque, non scadrà questa estate ma solo nel 2021″. Il centrocampista ucraino, dunque, non si libererà a parametro zero, come circolato nelle scorse settimane.