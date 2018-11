Il caso Bernardini e lo stop di una giornata nel Lazio indetto dall'AIA non sono bastati a fermare la furia e gli attacchi nei confronti dei direttori di gara:, fortunatamente solo un grande spavento e conseguenze meno drammatiche rispetto a Bernardini, finito in codice rosso in Pronto Soccorso.Vittima questa volta, 19enne della sezione AIA di Ciampino, durante il match del girone D di Seconda categoria tra Tormarancio e Vittoria Roma 1908: come riferisce Il Corriere dello Sport, al Fiorini (quartiere Garbatella-San Paolo), nel corso del primo tempo il giovane arbitro ha espulso due giocatori per proteste e frasi intimidatorie e allontanato un dirigente reo di aver sventolato una banconota per dare del venduto all'arbitro. Tensione alle stelle, al duplice fischio capannello intorno a: sono intervenuti a soccorrerlo un dirigente della squadra avversaria e l'arbitro della partita successiva, curiosamente un rappresentante delle forze dell'ordine. Gara sospesa, chiamata la Polizia che ha scortato Ferrara fino alla macchina e da lì a casa: nessuna lesione, ma un altro episodio che conferma un problema del calcio italiano.Più grave invece quanto accaduto in provincia ditra, match valido per il girone E di: sul risultato di 2-0 e dopo l'espulsione per doppio giallo, riferisce Torino Sportiva, l'attaccante degli ospiti Davide Rumiato si è avvicinato all'arbitrodi Collegno e lo ha colpito con uno schiaffo. Il direttore di gara ha atteso qualche minuto, per poi decidere di sospendere l'incontro. Immediate le scuse del presidente del Palormo Marco Viti.