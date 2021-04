Roma vicina alle semifinali di Europa League, ma Ajax favorito per il match di ritorno: la previsione dei bookmaker a proposito della sfida di giovedì può sembrare contraddittoria, ma ha una sua logica. Nella partita di andata gli olandesi hanno infatti avuto a lungo la partita in mano, prima di sbagliare il rigore del 2-0 e subire il ribaltone giallorosso. Così, per gli analisti sono leggermente avanti nel pronostico, a 2,40, contro il 2,70 della Roma e il 3,80 del pareggio. Gli uomini di Fonseca hanno però due risultati buoni su tre e passano anche perdendo 1-0, per la regola dei gol in trasferta. Tutto questo fa sì che nella scommessa secca sul passaggio del turno, la Roma sia preferita in modo abbastanza netto, a 1,28, mentre l’Ajax si gioca a 3,35. Quanto al risultato esatto, l’1-2 che porterebbe la contesa ai tempi supplementari è un’ipotesi da 9,50. Il risultato giudicato più probabile è però l’1-1, a 8,00. La vittoria di Amsterdam ha fatto salire sensibilmente il credito della Roma, che ha scavalcato proprio l’Ajax nel tabellone quote sul trionfo finale ed è attualmente la quarta candidata, a 6,75, dietro al Manchester United (a 2,05) e alla coppia Arsenal-Villarreal (entrambe a 5,50).