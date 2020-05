Dopo i tre giorni di visite mediche per tutti, oggi la Roma scende di nuovo sui campi di Trigoria per le prime sedute post lockdown. La rosa sarà divisa in tre gruppi che si alterneranno nel corso della mattinata sui campi a disposizione, rispettando le norme di distanziamento sociale. Faranno lavoro atletico e al termine dell’allenamento torneranno in camera per farsi la doccia per poi lasciare Trigoria. Il primo gruppo ad arrivare è composto da Pau Lopez, Veretout, Mancini, Santon, Kolarov e Smalling.