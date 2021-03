Tiago Pinto è al lavoro per la Roma con una nuova strategia sul mercato: più colpi e più tagli (di circa 20 milioni lordi il monte stipendi). Pellegrini, Zaniolo, Mancini, Ibazez, Villar e quasi certamente Veretout resteranno. In uscita ci sono Juan Jesus, Bruno Peres e Mirante (in scadenza di contratto) oltre agli esuberi Fazio, Santon e Pastore.



Verso l'addio anche Dzeko. Sempre secondo il Corriere dello Sport, in entrata niente bomber del bilancio alla Icardi, che pure era stato valutato. Possibile invece il francese Lacazette, in scadenza di contratto nel 2022 con l'Arsenal. Poi serviranno almeno un portiere e un paio di terzini.