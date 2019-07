Come riporta il Corriere dello Sport, la Roma punta tutto su Gonzalo Higuain. Nel summit di ieri a Londra, dove si è parlato soprattutto dello stadio, Gianluca Petrachi ha ricevuto il via libera da parte di Pallotta per provare in tutti i modi a convincere il Pipita ad accettare i giallorossi. L'accordo con la Juve c'è invece da tempo, sulla base di un prestito a 9 milioni e riscatto a 27.