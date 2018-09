"Allarme a Trigoria. La Roma corre poco e lo fa anche male", è questo il titolo di un servizio de La Gazzetta dello Sport che punta quindi il dito sulla preparazione di Di Francesco. Secondo il quotidiano la Roma in queste prime tre gare ha corso per una media-partita di 106,192 chilometri, ben lontana dai 115,143 del Bologna, in vetta alla classifica davanti a Chievo, Milan e Cagliari.