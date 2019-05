Ecco le parole di Ranieri in conferenza stampa a due giorni da Genoa-Roma







Il Genoa è in un momento negativo, che partita si aspetta?

E' una gara difficile, perché il Genoa ha battuto squadre come Juve, Atalanta o Lazio. Dobbiamo essere superconcentrati.



Dzeko può giocare?

Ha avuto una piccola distorsione, ma spero possa allenarsi bene oggi e domani



Zaniolo torna titolare?

Il ragazzo è un generoso, non è che al primo anno possa avere quella facilità di corsa per tutte le partite. Il ragazzo è sempre pronto e disponibile.



Pastore si è meritato una maglia col Genoa?

Mancano 4 partite e sono molto difficili. Io ho bisogno di tutti al 100%, quelli che non vengono utilizzati all'inizio non devono sentirsi messi da parte. Oggi conta la Roma, non il proprio Ego. Faccio un appello all'intelligenza dei miei giocatori, conta andare in Champions. Per tutti. Pellegrini lo vede meglio dietro o come trequartista?

Si sta formando, ha una qualità di inserimento e calcio notevole. Mi dà più soluzioni



Lei ha speso belle parole per Schick, ma ora sembra in secondo piano.

Non lo è. Lo ripeto: è molto forte. Condivido le parole del suo agente, io scommeto su Patrik. Ha bisogno di più tempo ma è molto valido.



Dopo la sconfitta con la Spal aveva parlato di ridimensionamento senza Champions. Si parla tanto di Conte, ma Totti ha detto che non è vincolato alla conquista del 4° posto. E' cambiato qualcosa in società?

Io son venuto qui per aiutare la squadra. Io ho questo obiettivo, il resto non conta. Io penso al campo, sto dando il massimo. Poi non è più compito mio...



Le hanno dedicato un bello striscione, ma ricorda quello dei tifosi laziali con l'Inter di 9 anni quando chiesero ai loro giocatori di scansarsi? Oggi a Lazio-Atalanta potrebbe ripetersi

Ringrazio i miei per lo striscione. Al resto deve pensare la Lega, all'epoca si scansarono. Io sono un uomo leale, altro non dico.



Karsdorp è pronto per far rifiatare Florenzi?

Devo pensare al Genoa, vedremo che succederà dopo. Voglio far un grosso in bocca al lupo a Casillas.