Roma, altra bocciatura per Soulé: prestazione opaca e nervosismo, la cura Juric è inefficace

, dopo essere crollata nel gelo di Boras, perdendo per 1-0 contro l’Elfsborg nella prima sfida del cammino dei giallorossi in Europa League,L’argentino non è riuscito ad incidere, disputando un’altra gara al di sotto delle aspettative sue, della piazza e dello staff tecnico-dirigenziale.

E pensare che i Friedkin hanno speso 26,5 milioni di euro più bonus per portarlo nella Capitale e fino ad oggi il suo apporto è stato nullo: zero gol e zero assist in otto presenze complessive tra tutte le competizioni.Il classe 2003 argentino, che nel 2023-24 era stato protagonista di un'eccellente stagione in prestito dalla Juventus al Frosinone (39 partite, 11 gol e 3 assist), sta faticando a trovare la sua dimensione.

Eppure, contro il Monza, schierato dal 1’ al posto dell'assente e acciaccato Dybala, era l’occasione ideale per trasformare le critiche in adrenalina e rispondere alle numerose opinioni negative ricevute in questo primo scorcio di avventura in giallorosso.Nel primo tempo non arriva neanche una scintilla: l’argentino non prova mai a centrare lo specchio della porta, non ci si avvicina nemmeno.

Sembrano lontani i tempi di Frosinone in cui illuminava con giocate, dribbling e reti. Soulé sta confermando una preoccupante tendenza in queste sue ultime uscite. L’argentino, che avrebbe dovuto rappresentare una delle armi offensive principali per la Roma, continua a sbagliare le scelte o a impantanarsi in azioni troppo elaborate: il nervosismo è palpabile., fresco di convocazione con la Nazionale di Luciano Spalletti.. Lo aveva già fatto dopo il Venezia e anche dopo la sconfitta contro l’Elfsborg in Europa League, si è ripetuto dopo la partita di Monza:Mi dispiace per El Shaarawy che si è fatto male. Chi è entrato lo ha fatto con giusta energia, come Zalewski e ci ha dato tanto".

Tra il cambio di allenatore e di tattica in campo, nulla è cambiato: arrivato per giocare nel 4-3-3 di De Rossi, Soulé si è poi ritrovato nel 3-4-2-1 di Juric.Inoltre,, oltre gli sprazzi di classe mostrati in provincia,. Doti fondamentali per sostenere un bagaglio tecnico importante, senza dubbio alcuno.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui