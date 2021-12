Altra tegola per Mourinho che dopo Pellegrini perde un altro titolare. Stephan El Shaarawy si è sottoposto a risonanza dopo l’infortunio rimediato ieri, nella gara persa contro il Bologna. L’esame strumentale ha evidenziato una lesione al polpaccio destro: l’attaccante giallorosso sarà valutato nei prossimi giorni ma salterà di sicuro le prossime tre sfide tra cui Roma-Inter di sabato quando mancheranno per squalifica anche Abraham e Karsdorp. Probabile uno stop di un mese per il Faraone che tornerebbe quindi direttamente nel 2022.