Ci sarebbero altri due gruppi americani che hanno avviato alcuni contatti preliminari con James Pallotta per rilevare la Roma. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. Dopo il non perfezionamento della trattativa con Dan Friedkin (che non è ancora tramontata), Goldman Sachs ha ripreso a inviare il dossier Roma a tutti i soggetti potenzialmente interessati a comprare il club giallorosso.