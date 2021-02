Colpo in prospettiva per la Roma. I giallorossi hanno infatti chiuso l’acquisto del giovane Benjamin Tahirovic. Il centrocampista svedese di origini bosniache arriva nella Capitale a titolo definitivo dal Vasalund e si aggregherà alla Primavera di mister Alberto de Rossi. Per il giocatore il club capitolino ha dovuto superare una folta concorrenza: sul ragazzo c’erano infatti anche importanti club europei come Benfica e Stoccolma.