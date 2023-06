La Roma sorpassa di nuovo il Milan. Prima per(sul quale i rossoneri si sono mossi in ritardo) e ora anche per. Entro il week-end, infatti, Tiago Pinto conta di chiudere a Londra pure per l'attaccante azzurro che ha messo i giallorossi in pole alle sue preferenze che vedono anche l'Inter in corsa.Il West Ham è disposto ad accontentarlo ma dovrà discutere con la Roma le condizioni per il riscatto e la cifra per il prestito che sarà oneroso.. Un braccio di ferro su cui peserà anche la volontà di Scamacca entusiasta di poter tornare nella sua città magari insieme all’amico Frattesi. L’eventuale arrivo di Scamacca non chiude del tutto le porteche resta l’obiettivo numero uno per Mourinho.