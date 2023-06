Jorge Antun, agente di Paulo Dybala, ha smentito le voci su un possibile addio della Joya alla Roma per trasferirsi in Arabia Saudita: "Paulo non ha parlato con nessuno e io non ho ricevuto alcuna chiamata da club sauditi. Io ho la responsabilità di ascoltare club interessati a Dybala e il giocatore è in vacanza", riporta ArgentinaTalk.