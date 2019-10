Brutte notizie in casa Roma: dopo l'infortunio a Lorenzo Pellegrini, operato questa mattina e out per quasi due mesi, Fonseca è in apprensione anche per Henrikh Mkhitaryan. Attraverso un comunicato ufficiale, il club giallorosso ha comunicato l'esito degli esami a cui si è sottoposto l'armeno in seguito al dolore avvertito nella sfida di domenica contro il Lecce. L'ex Arsenal ha accusato una lesione tendinea dell'adduttore della gamba destra e i tempi di recupero sono stimati sulle tre settimane. Oltre al già citato Pellegrini, Mkhitaryan fa seguito agli infortuni di Perotti (che tornerà dopo la sosta) Zappacosta e Under.