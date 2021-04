Robin Olsen a titolo definitivo all’Everton è ancora una possibilità. L’alleato, per la Roma, è proprio il tecnico del club inglese Carlo Ancelotti. Secondo il portale liverpoolecho.co.uk l’allenatore italiano stravede per il portiere, tanto da aver ribadito ai vertici societari la propria volontà di acquistarlo a titolo definitivo a partire dal prossimo mercato estivo. Lo svedese si è trasferito dallo scorso giugno oltremanica in prestito secco per una stagione dopo l’esperienza annuale con la maglia del Cagliari.