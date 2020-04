La curva della Roma scende in campo a sostegno del popolo giallorosso. Secondo quanto riporta repubblica.it alcuni gruppi della Sud avrebbero comunicato al club la loro volontà di mettersi a disposizione in questo momento di emergenza cittadina. Gli ultras si sono così improvvisati fattorini, consegnando i pacchi della società e supportando così sia le famiglie degli over 60 sia i bambini. Si sono presentati a casa degli altri tifosi per portare mascherine, gel igienizzanti, generi alimentari e altri beni di prima necessità, facendo così sentire il calore e l’affetto della curva anche in questo momento di stop del calcio.