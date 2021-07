Josè Mourinho sbarca a Trigoria e per un pomeriggio mette in secondo piano la partita dell'Italia a Euro 2020. Accolto dall'entusiasmo dei tifosi della Roma, lo Special One si prende la scena anche tra i bookmaker, per i quali - riferisce Agipronews, si apre ufficialmente la caccia al trofeo. Primo obiettivo, conquistarne uno entro la fine della prossima stagione (tra Serie A, Coppa Italia e Conference League), un traguardo a 7,50 sul tabellone. Si scende a 5,00 per lo scudetto entro il 2025, mentre una vittoria internazionale entro la stessa data pagherebbe 6,50. Poche nubi all'orizzonte, almeno per il momento: l'addio precoce del portoghese entro il 31 dicembre (con esonero o dimissioni) è lontano a quota 10,00.