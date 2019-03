Il futuro di Monchi alla Roma è sempre più appeso a un filo. Il ds spagnolo ha il contratto in scadenza nel 2021, ma le strade potrebbero dividersi già al termine di questa stagione. L’Arsenal è sulle sue tracce da tempo.



Come scrive Libero, i candidati per sostituirlo sono diversi. Massimiliano Mirabelli, ex ds del Milan, si è offerto, ma il suo profilo non stuzzica, più probabile un approdo al Cagliari al posto di Carli (caldeggiato da Franco Baldini a Pallotta per la rifondazione giallorossa in coppia con Sarri, ma la suggestione difficilmente diventerà realtà). Anche Pantaleo Corvino è stato in gara prima di strappare il rinnovo alla Fiorentina. I nomi più quotati sono due: Piero Ausilio e Walter Sabatini. Il primo, oscurato all’Inter dall’arrivo di Marotta, è a un bivio: col contratto in scadenza il prossimo anno, Ausilio potrebbe essere tentato da nuove sfide e Roma è l’occasione che farebbe al caso suo. Se però dovesse sfumare l’ipotesi Roma, il rinnovo con i nerazzurri è l’altra strada più quotata. Dall’altra parte è forte la suggestione del ritorno a casa di Sabatini. L’esperto dirigente sogna il ritorno in giallorosso