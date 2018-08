La Premier pazza di Monchi. Titolo facile per un corteggiamento che viene da lontano, spostando i desideri tra Manchester e Londra: dopo le indiscrezioni di qualche giorno fa, con Mourinho e lo United pronti a investire il proprio futuro nelle capacità dello spagnolo, oggi il ‘Telegraph’ rivela come anche il Chelsea stia monitorando l’ex del Siviglia.

Di fondo ci sono sempre le necessità di rinforzare il comparto tecnico, con Maurizio Sarri sponsor principale nella candidatura di Monchi: nella short list del club londinese ci sarebbe proprio il romanista (obiettivo ritenuto comunque difficile da raggiungere), seguito da ex calciatori come Belletti e Ballack, tutti candidati a sostituire Michael Enemalo, direttore tecnico passato al Monaco nel novembre scorso