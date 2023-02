La Roma continua la preparazione a Trigoria in vista della gara di giovedì (ore 21) contro il Salisburgo, valida per l'accesso agli ottavi di finale di Europa League. Nella seduta di questa mattina Dybala non si è allenato con il resto del gruppo ma ha svolto lavoro individuale. La Joya non ha ancora del tutto recuperato dal problema muscolare accusato nella gara d'andata in Austria (sostituito alla fine del primo tempo) e l'allenamento di domani sarà decisivo per capire le sue condizioni e le possibilità di vederlo in campo nella sfida di ritorno.