Va trovata una sistemazione a Pau Lopez. La Roma infatti ripartirà da un nuovo numero uno: lo spagnolo non ha dato le garanzie sperate al momento dell’acquisto dal Betis. Per Pau al momento non sono arrivate offerte: programmato dunque un vertice tra la dirigenza giallorossa e l’entourage del giocatore per decidere il futuro. L’incontro andrà in scena tra una ventina di giorni, poco prima dell’arrivo a Roma di Mourinho.