Il matrimonio tra Stephan El Shaarawy e la Roma è a un passo dall’ufficialità. Mancano solo le visite mediche, che però hanno subito uno slittamento di orario. Stamattina il Faraone era atteso a Villa Stuart alle 9 non si è presentato: l’ex Milan, che ha svolto negli ultimi tempi una preparazione personalizzata a Dubai, aspetta l’esito del tampone per capire se poter fare effettivamente i controlli e poi firmare il contratto con la Roma.



L'AFFARE NON E' A RISCHIO - La trattativa non è a rischio, ma si attende il risultato del test effettuato in Italia prima di procedere agli ultimi passaggi formali dopo il via libera dato dallo Shanghai Shenhua, il club cinese da cui proviene. Il timore del club gialloroso è che, come per altri soggetti che hanno recentemente fatto rientro in Italia da Dubai, il tampone possa essere positivo El Shaarawy si è liberato dallo Shanghai Shenhua rinunciando a circa 20 milioni di euro previsti ancora dal contratto e firmerà per due anni e mezzo a circa 3,5 milioni di euro a stagione. Alla formazione cinese sarà corrisposto solo un indennizzo in base al numero di presenze e gol in giallorosso.