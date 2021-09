Tiago Pinto è rimasto al lavoro nelle ultime ore di mercato soprattutto sul fronte cessioni, per provare a piazzare gli ultimi esuberi del mercato della Roma e provare a trovare gli accordi per le eventuali rescissioni. Quelli last minute sono stati Pastore, svincolatosi dai giallorossi con un indennizzo, e Olsen, volato in Inghilterra allo Sheffield. Steven Nzonzi non ha lasciato Roma, ma per lui sono rimasti diversi mercati aperti dove Tiago Pinto potrebbe ancora piazzarlo. Proprio nelle ultime ore, infatti, secondo Sportitalia, l'Al Rayyan ha formulato una nuova offerta al centrocampista francese. Nzonzi aveva già rifiutato nelle scorse settimane una proposta dei qatarioti, che però sembrano davvero interessati ad acquistarlo e stanno facendo il possibile per convincerlo. Vedremo nelle prossime ore se il centrocampista francese accetterà la maxi offerta dell'Al Rayyan.