La Roma non trova pace. Neanche due giorni di ritiro con la Nazionale e Gianluca Mancini è costretto ad abbandonare Coverciano a causa di un affaticamento muscolare. Questo il comunicato ufficiale diramato dal sito della Figc: "Non sarà della partita Gianluca Mancini: a causa di uno stato di affaticamento muscolare diffuso, il difensore della Roma non sarà disponibile e domani mattina lascerà il ritiro della Nazionale per fare rientro al club di appartenenza".



Dunque il centrale giallorosso non sarà a disposizione del ct per le sfide con Bosnia e Armenia e domattina lascerà il ritiro azzurro per far ritorno nella Capitale. Per la squadra di Fonseca è il 18° infortunio stagionale, il 13° di natura muscolare. Le prossime ore saranno decisive per capire l’entità del problema e per scongiurare una lesione che lo terrebbe ai box per almeno 15 giorni.