I rinnovi contrattuali non sono una priorità per Petrachi. Il nuovo direttore sportivo giallorosso ha annullato l'incontro previsto ieri con l'agente di Zaniolo. In attesa anche El Shaarawy e Under, che chiedono un ritocco dell'ingaggio.



Zaniolo guadagna 300mila euro netti all'anno e chiede 2 milioni più bonus, mentre la Roma gliene offre di 1,3 più bonus per arrivare a 2. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, dall'Inghilterra rimbalza la voce di un Tottenham pronto a presentare un’offerta da circa 40 milioni di euro, offrendo alla Roma il cartellino del difensore belga Alderweireld (in scadenza nel 2020) più un conguaglio di una quindicina di milioni.