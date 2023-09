Roma in attesa per le condizioni di Renato Sanches. In attesa degli esami di oggi, come riporta La Gazzetta dello Sport, le prime notizie sul centrocampista portoghese nelle ore successive al match di Europa League vinto per 1-2 contro lo Sheriff parlano di un nuovo problema ai flessori. Un guaio che farà saltare due o tre partite all’ex giocatore del PSG. Per il mediano portoghese si tratta del 15° infortunio muscolare a partire dal 2020, 2° in 4 partite con la Roma. La speranza di Mourinho è di riaverlo o il 5 ottobre in Europa League contro il Servette o 3 giorni più tardi in campionato a Cagliari.