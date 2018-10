Ricavi complessivi e ricavi operativi in netto aumento. Saldo ancora in negativo ma con rosso diminuito. E’ questa la relazione approvata oggi dal CdA della Roma sul bilancio al 30 giugno 2018. Di seguito il comunicato:





Il Consiglio di Amministrazione di A.S. Roma, riunitosi in data odierna, ha approvato il Progetto di bilancio d’esercizio ed il bilancio consolidato relativi all’esercizio chiuso al 30 giugno 2018. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari 2017/2018 e la Relazione del Comitato per la remunerazione, queste ultime redatte rispettivamente ai sensi dell’art.123-bis e 123-ter del Testo Unico della Finanza. Il Progetto di bilancio d’esercizio ed il bilancio consolidato relativi all’esercizio chiuso al 30 giugno 2018, corredato dalle sopraccitate relazioni, saranno messi a disposizione del Pubblico presso la sede sociale e pubblicati sul sito internet www.asroma.it e nel sito internet di stoccaggio autorizzato www.1info.it nei termini di legge. Il Progetto del Bilancio di esercizio sarà sottoposto ad approvazione dell’Assemblea degli Azionisti convocata, in sede ordinaria, presso la sede sociale, per il giorno 26 ottobre 2018, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 27 ottobre 2018, in seconda convocazione.



Ricavi complessivi, tenuto conto dei proventi della Gestione operativa calciatori, pari a 320,4 milioni di euro

(278,4 milioni di euro, al 30 giugno 2017)

– Ricavi operativi, pari a 250,9 milioni di euro (175 milioni di euro, al 30 giugno 2017)

– Risultato Gruppo AS Roma negativo per 25,5 milioni di euro (42 milioni di euro, al 30 giugno 2017)