La Roma si mette al lavoro per blindare Henrikh Mkhitaryan. Il trequartista armeno (classe 1989 ex Arsenal, Manchester United, Borussia Dortmund e Shakhtar Donetsk) è in scadenza di contratto a giugno. Il club giallorosso vuole prolungare l'accordo per altre due stagioni fino al 2023 e nel prossimo mese di dicembre ne discuterà col suo agente Mino Raiola.