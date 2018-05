L’arrivo di Ante Coric sembra da tempo cosa fatta per la Roma. Il giovane croato andrebbe a rinfoltire e ringiovanire il centrocampo ma, a fare le spese del suo arrivo, potrebbe essere Gerson. Come fa sapere La Repubblica, il brasiliano non è mai sbocciato definitivamente e per questo Monchi può decidere di cederlo. Sul brasiliano si è informato il Bologna, e in maniera più timida anche la Sampdoria. Quello che appare certo, è che sarà difficile rientrare nella spesa fatta due anni fa per portarlo nella Capitale.